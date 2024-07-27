Сотни литров топлива, сертификаты «BROCARD» и на отдых: необычные взятки чиновникам Кременецкого района

Кременецкая прокуратура расследует коррупционную схему среди должностных лиц района.

Кременецкая окружная прокуратура ведет расследование по факту получения неправомерной выгоды должностными лицами Кременецкого района. Как сообщается, органы местного самоуправления организовали коррупционную схему, которая предусматривала вымогательство денег и других подарков от предпринимателя за содействие в решении вопросов, входящих в их компетенцию. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Согласно данным следствия, предприниматель вынужден был предоставить сотни литров топлива, сертификат на отдых, а также денежные средства для получения положительного решения горсовета по зачету стоимости ремонтных работ в арендованном помещении.

23 июля правоохранители задержали должностное лицо во время получения сертификата магазина «BROCARD» на сумму 25 000 гривен. Ранее она уже получила подарочный сертификат на отдых стоимостью 30 000 гривен. На основе собранных доказательств лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 240 тысяч гривен и вынес постановление об отстранении от должности до завершения расследования. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с возможностью конфискации имущества и запретом занимать определенные должности на срок до трех лет.

25 июля сообщено о подозрении еще трем лицам: заместителю городского головы, старосте одной из общин и руководителю коммунального предприятия, которые также причастны к коррупционной схеме. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранении от должностей.

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