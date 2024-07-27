Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион считает свой поступок правильным и является «абсолютно проукраинским»

Заместитель председателя Нацполиции заявил, что подозреваемый в убийстве Ирины Фарион был участником «определенных групп» и действовал по их рекомендациям.

Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов заявил, что 18-летний парень, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион, считает, что действовал правильно, и является «абсолютно проукраинским». Об этом он рассказал в эфире «Радио Свобода».

Небытов поделился, что лично общался с подозреваемым, который выразил свою любовь и уважение к Украине, а также считает, что его поступок был оправдан.

«Ему кажется, что он действовал правильно. Он считает, что не надо разделять украинское общество. У него были свои мотивы - не знаю, скажет он об этом журналистам или не скажет» - отметил Небытов.

Заместитель председателя Нацполиции также сообщил, что парень был участником «определенных групп», которые предоставляли ему рекомендации по маскировке и избежанию разоблачения после совершения преступления.

Напомним, суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. 18-летний житель Днепра взят под стражу без права залога.

Напомним, в Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Вероятно стрелка идентифицировали с помощью смарт-камер видеонаблюдения. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

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