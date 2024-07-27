Когда истребители F-16 появятся в Украине, - рассказала посол Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова анонсировала поставки истребителей F-16 в 2024 году.

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Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что страна получит истребители F-16 уже в 2024 году, и эти самолеты будут использоваться на фронте. Об этом она заявила во время телемарафона «Единые новости».

«2024 год - это год, в котором эта способность (самолеты F-16 - ред.) будет у нас, и ее применят на поле боя. Сейчас мы работаем над стремительным увеличением количества тренировок, увеличением количества подготовки поддерживающего персонала и, конечно, над приближением поставки самолетов», - отметила Маркарова.

Посолка также сообщила о предстоящих поставках значительного количества нового оружия, в частности артиллерийских снарядов и новых систем противовоздушной обороны.

«Также системы, которые были заказаны предварительно - NASAMS и другие - мы уже в ближайшее время увидим на службе в наших войсках», - добавила Маркарова.

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