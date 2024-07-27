Украина готовила тайную операцию на территории россии, но помешали США, – NYT

Белоусов обратился в Пентагон с вопросом о возможной украинской операции с американским оружием, на что США запретили Украине использование их оружия по рф.

Источник фото: censor.net

В этом месяце новый министр обороны россии Андрей Белоусов связался с американским коллегой Ллойдом Остином и спросил, имеют ли США информацию о возможной украинской операции на территории россии. Белоусов выразил опасения, что операция, вероятно, будет использовать американское оружие и может обострить отношения между москвой и Вашингтоном, сообщает New York Times.

По словам анонимных американских чиновников, представители Пентагона были удивлены вопросом и заявили, что не знали ни о каком подобном сговоре. Несмотря на это, ситуацию восприняли серьезно и передали информацию украинским партнерам с рекомендацией воздержаться от проведения такой операции.

Официальные лица США выразили разочарование по поводу украинских военных действий, которые, по их мнению, не существенно улучшили позицию Украины на фронте, но создали риск оттолкнуть европейских союзников и расширить войну. За последние два года такие операции, вызвавшие беспокойство в США, включали атаки на российскую авиабазу в Крыму, подрыв части Керченского моста и удары беспилотниками в глубине россии.

После этого американцы обратились к украинским представителям «Если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.