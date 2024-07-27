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Україна готувала таємну операцію на території росії, але завадили США, – NYT

10:35, 27 липня 2024
Бєлоусов звернувся до Пентагону з питанням про можливу українську операцію з американською зброєю, на що США заборонили Україні використання їхньої зброї по рф.
Україна готувала таємну операцію на території росії, але завадили США, – NYT
Джерело фото: censor.net
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Цього місяця новий міністр оборони росії Андрій Бєлоусов зв’язався з американським колегою Ллойдом Остіном і запитав, чи США мають інформацію про можливу українську операцію на території росії. Бєлоусов висловив побоювання, що операція, ймовірно, використовуватиме американську зброю і може загострити відносини між москвою і Вашингтоном, повідомляє New York Times.

За словами анонімних американських чиновників, представники Пентагону були здивовані запитанням і заявили, що не знали про жодну подібну змову. Незважаючи на це, ситуацію сприйняли серйозно і передали інформацію українським партнерам з рекомендацією утриматися від проведення такої операції.

Офіційні особи США висловили розчарування з приводу українських військових дій, які, на їхню думку, не суттєво покращили позицію України на фронті, але створили ризик відштовхнути європейських союзників і розширити війну. За останні два роки такі операції, що спричинили занепокоєння в США, включали атаки на російську авіабазу в Криму, підрив частини Керченського мосту і удари безпілотниками в глибині росії.

Після цього американці звернулися до українських представників «Якщо ви думаєте про те, щоб зробити щось подібне, не робіть цього».

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