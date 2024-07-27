За якої умови покращиться процес мобілізації, – розповів речник Міноборони

У Міноборони прояснили важливість розуміння порядку дій для військовозобов'язаних після отримання повістки.

Для того, щоб покращився процес мобілізації, необхідно, щоб українські військовозобов'язані повинні чітко розуміти, що відбуватиметься після отримання повістки, і знати алгоритм дій після візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це допоможе поліпшити процес мобілізації, підкреслив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю New Voice.

«Ви прийшли в ТЦК, що відбувається далі, ви пройшли ВЛК, вас направляють у навчальну частину, що там відбувається. Тобто, щоб не було у свідомості людини такого, що представники ТЦК мене зустрічають на вулиці, наступний кадр — я вже в окопі під Часовим Яром, і мене обстрілюють», — заявив Лазуткін. Він пояснив, що після візиту в ТЦК потрібно знати, що робити далі: проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), направлення до навчальної частини і подальше навчання.

«Якщо людину готують, наприклад, під застосування якоїсь західної зброї, то часто вона проходить навчання в Німеччині, в Польщі, в інших країнах», — зазначив представник Міноборони.

Дмитро Лазуткін пояснив, що процес навчання складається з базового військового вишколу та спеціальної фахової підготовки. Наприклад, військовослужбовці, яких навчають користуватися західною технікою, можуть проходити навчання в Німеччині, Польщі та інших країнах.

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