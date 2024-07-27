17-річному хлопцю загрожує до 15 років в’язниці за вбивство односельчанки

Суд відправив підозрюваного у вбивстві жінки з Хмільницького району під варту.

В одному з сіл Хмільницького району було скоєно жорстоке вбивство 23-річної жінки. На її тілі експерти виявили ножові поранення та ознаки душення. Підозрюваного у злочині, 17-річного односельця потерпілої, затримали майже одразу після виявлення тіла. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Слідство встановило, що підозрюваний, раніше відомий правоохоронцям за наркозлочини, вбив жінку під час раптового конфлікту на особистому ґрунті. У момент скоєння злочину в оселі перебували також двоє дітей потерпілої.

Поліцейські затримали підозрюваного у процесуальному порядку за місцем його мешкання в тому ж населеному пункті. Відповідно до інформації, наданої слідчими та прокурорами Вінницької обласної прокуратури, йому висунуто обвинувачення за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, і йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

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