Практика судов
  1. В Украине

17-летнему парню грозит до 15 лет тюрьмы за убийство односельчанки

09:59, 27 июля 2024
Суд отправил подозреваемого в убийстве женщины из Хмельницкого района под стражу.
17-летнему парню грозит до 15 лет тюрьмы за убийство односельчанки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В одном из сел Хмельницкого района было совершено жестокое убийство 23-летней женщины. На ее теле эксперты обнаружили ножевые ранения и признаки удушения. Подозреваемого в преступлении, 17-летнего односельчанина потерпевшей, задержали почти сразу после обнаружения тела. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Следствие установило, что подозреваемый, ранее известный правоохранителям за наркопреступления, убил женщину во время внезапного конфликта на личной почве. В момент совершения преступления в доме находились также двое детей потерпевшей.

Полицейские задержали подозреваемого в процессуальном порядке по месту его проживания в том же населенном пункте. Согласно информации, предоставленной следователями и прокурорами Винницкой областной прокуратуры, ему предъявлено обвинение по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, и ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, может ли суд проводить судебное разбирательство уголовного дела без адвокатов

Осуществление судебного разбирательства в отсутствии защитников – позиция Верховного Суда.

Мобилизовали забронированного – суд отменил приказ начальника ТЦК о призыве и обязал воинскую часть уволить мужчину с военной службы

ТЦК призвал мужчину, который имел бронирование от мобилизации, а военная часть отказала в увольнении с военной службы, потому что бронирование не является основанием для увольнения – суд отменил решение ТЦК и обязал воинскую часть уволить со службы истца.

Прокурора уволили за то, что он ушел с работы и больше не вернулся

Причина странного поведения прокурора столичной прокуратуры осталась неизвестной.

Конкурс на должности заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и дисциплинарных инспекторов: список финалистов и новые проблемы конкурса

На должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют 5 кандидатов, на должности дисциплинарных инспекторов – 48, но есть нюанс.

Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США ничего не поступало – как оказалось, что на оборону и зарплаты военным не хватает 500 млрд грн

Из-за того, что помощь от США не поступила вовремя, украинское правительство оказалось в ситуации, которая в середине года не хватает 500 млрд грн на оборону, в том числе, на зарплаты военным.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду