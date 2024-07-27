17-летнему парню грозит до 15 лет тюрьмы за убийство односельчанки

Суд отправил подозреваемого в убийстве женщины из Хмельницкого района под стражу.

В одном из сел Хмельницкого района было совершено жестокое убийство 23-летней женщины. На ее теле эксперты обнаружили ножевые ранения и признаки удушения. Подозреваемого в преступлении, 17-летнего односельчанина потерпевшей, задержали почти сразу после обнаружения тела. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Следствие установило, что подозреваемый, ранее известный правоохранителям за наркопреступления, убил женщину во время внезапного конфликта на личной почве. В момент совершения преступления в доме находились также двое детей потерпевшей.

Полицейские задержали подозреваемого в процессуальном порядке по месту его проживания в том же населенном пункте. Согласно информации, предоставленной следователями и прокурорами Винницкой областной прокуратуры, ему предъявлено обвинение по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, и ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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