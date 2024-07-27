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При каком условии улучшится процесс мобилизации, – рассказал спикер Минобороны

11:47, 27 июля 2024
В Минобороны прояснили важность понимания порядка действий для военнообязанных после получения повестки.
При каком условии улучшится процесс мобилизации, – рассказал спикер Минобороны
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Для того, чтобы улучшился процесс мобилизации, необходимо, чтобы украинские военнообязанные должны четко понимать, что будет происходить после получения повестки, и знать алгоритм действий после визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это поможет улучшить процесс мобилизации, подчеркнул спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью New Voice.

«Вы пришли в ТЦК, что происходит дальше, вы прошли ВВК, вас направляют в учебную часть, что там происходит. То есть, чтобы не было в сознании человека такого, что представители ТЦК меня встречают на улице, следующий кадр - я уже в окопе под Часовым Яром, и меня обстреливают», - заявил Лазуткин. Он пояснил, что после визита в ТЦК нужно знать, что делать дальше: прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), направление в учебную часть и дальнейшее обучение.

«Если человека готовят, например, под применение какого-то западного оружия, то часто он проходит обучение в Германии, в Польше, в других странах», - отметил представитель Минобороны.

Дмитрий Лазуткин пояснил, что процесс обучения состоит из базовой военной подготовки и специальной профессиональной подготовки. Например, военнослужащие, которых обучают пользоваться западной техникой, могут проходить обучение в Германии, Польше и других странах.

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