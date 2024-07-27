Коли винищувачі F-16 з’являться в Україні, – розповіла посол Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова анонсувала постачання винищувачів F-16 в 2024 році.

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Посол України в США Оксана Маркарова підтвердила, що країна отримає винищувачі F-16 вже у 2024 році, і ці літаки будуть використовуватись на фронті. Про це вона заявила під час телемарафону «Єдині новини».

«2024 рік – це рік, в якому ця спроможність (літаки F-16 - ред.) буде у нас, і її застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і, звичайно, над наближенням постачання літаків», — зазначила Маркарова.

Посолка також повідомила про майбутнє постачання значної кількості нової зброї, зокрема артилерійських снарядів та нових систем протиповітряної оборони.

«Також системи, які були замовлені попередньо - NASAMS та інші - ми вже найближчим часом побачимо на службі у наших військах», — додала Маркарова.

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