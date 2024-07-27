Практика судів
  1. В Україні

Коли винищувачі F-16 з’являться в Україні, – розповіла посол Маркарова

10:53, 27 липня 2024
Посол України в США Оксана Маркарова анонсувала постачання винищувачів F-16 в 2024 році.
Коли винищувачі F-16 з’являться в Україні, – розповіла посол Маркарова
Джерело фото: ТСН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посол України в США Оксана Маркарова підтвердила, що країна отримає винищувачі F-16 вже у 2024 році, і ці літаки будуть використовуватись на фронті. Про це вона заявила під час телемарафону «Єдині новини».

«2024 рік – це рік, в якому ця спроможність (літаки F-16 - ред.) буде у нас, і її застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і, звичайно, над наближенням постачання літаків», — зазначила Маркарова.

Посолка також повідомила про майбутнє постачання значної кількості нової зброї, зокрема артилерійських снарядів та нових систем протиповітряної оборони.

«Також системи, які були замовлені попередньо - NASAMS та інші - ми вже найближчим часом побачимо на службі у наших військах», — додала Маркарова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Позови про поновлення на роботі і про стягнення аліментів не можуть пред’являтися за фактичним місцем проживання, якщо воно відрізняється від зареєстрованого – Верховний Суд

Звернення позивача до суду з позовом за місцем його перебування без підтвердження реєстрації, не відповідає вимогами статті 28 ЦПК – позиція Об’єднаної палати КЦС Верховного Суду.

Верховний Суд пояснив, чи може суд проводити судовий розгляд кримінальної справи без адвокатів

Здійснення судового розгляду у відсутності захисників – позиція Верховного Суду.

Мобілізували заброньованого – суд скасував наказ начальника ТЦК про призов і зобов’язав військову частину звільнити чоловіка з військової служби

ТЦК призвав чоловіка, який мав бронювання від мобілізації, а військова частина відмовила у звільненні з військової служби, бо бронювання не є підставою для звільнення – суд скасував рішення ТЦК і зобов’язав військову частину звільнити зі служби позивача.

Прокурора звільнили за те, що він пішов з роботи і більше не повернувся

Причина дивної поведінки прокурора столичної прокуратури залишилася невідомою

Конкурс на посади заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та дисциплінарних інспекторів: список фіналістів та нові проблеми конкурсу

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 5 кандидатів, на посади дисциплінарних інспекторів - 48, але є нюанс.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду