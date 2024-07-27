Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон вважає свій вчинок правильним і є «абсолютно проукраїнським»

Заступник голови Нацполіції заявив, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон був учасником «певних груп» та діяв за їхніми рекомендаціями.

Заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов заявив, що 18-річний хлопець, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон, вважає, що діяв правильно, і є «абсолютно проукраїнським». Про це він розповів в ефірі «Радіо Свобода».

Нєбитов поділився, що особисто спілкувався з підозрюваним, який висловив свою любов і повагу до України, а також вважає, що його вчинок був виправданий.

«Йому здається, що він діяв правильно. Він вважає, що не треба розділяти українське суспільство. У нього були свої мотиви - не знаю, скаже він про це журналістам чи не скаже» — зазначив Нєбитов.

Заступник голови Нацполіції також повідомив, що хлопець був учасником «певних груп», які надавали йому рекомендації щодо маскування та уникання викриття після скоєння злочину.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. 18-річного мешканця Дніпра взято під варту без права застави.

Раніше у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Ймовірно стрілка ідентифікували за допомогою смарт-камер відеоспостереження. Йому оголосили про підозру з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

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