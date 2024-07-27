Собаки могут чувствовать запах человеческого стресса, – результаты исследования

Собаки могут чувствовать стресс людей и принимать «пессимистические» решения из-за этого.

Источник фото: News&Blog

Новое исследование британских ученых подтверждает, что собаки способны чувствовать запах человеческого стресса, который может негативно влиять на их эмоциональное состояние и принятие решений. Об этом сообщает Science Alert.

Команда исследователей из Бристольского университета обнаружила, что запах стресса, выделяемый человеком, может влиять на эмоции и процессы обучения у собак. В исследовании использовались образцы пота и дыхания добровольцев, которые находились в состоянии расслабления или стресса. Результаты показали, что собаки, которые чувствовали запах стрессового незнакомца, были менее склонны подходить к миске с едой, даже если она находилась в месте, которое ранее ассоциировалось с лакомством.

«Владельцы знают, насколько их питомцы чувствительны к их эмоциям, но здесь мы показываем, что даже запах стрессового, незнакомого человека влияет на эмоциональное состояние собаки, восприятие вознаграждения и способность к обучению», - отметила Никола Руни, ведущий автор исследования.

Это открытие имеет важное значение для владельцев собак, особенно для тех, кто работает с собаками-помощниками и служебными собаками. Понимание того, как запах человеческого стресса влияет на поведение собак, может способствовать улучшению коммуникации и взаимодействия между людьми и собаками.

Исследование объясняет, что собаки не только воспринимают вербальные и невербальные сигналы, но и чутко реагируют на запаховые сигналы, излучаемые людьми.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.