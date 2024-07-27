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Польські законодавці дозволили безкарне використання летальної зброї силами безпеки

12:41, 27 липня 2024
Польські силовики на кордоні з Білоруссю тепер можуть застосовувати зброю без кримінальної відповідальності.
Польські законодавці дозволили безкарне використання летальної зброї силами безпеки
Джерело фото: inPoland.net.pl
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Польські законодавці ухвалили законопроєкт, який дозволяє силам безпеки, включаючи поліцію, прикордонників і солдатів, використовувати летальну зброю без кримінальної відповідальності у відповідь на загрози, зокрема на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє Euractiv.

Нове законодавство, яке ще потребує підпису президента Польщі, було ініційоване після інциденту, коли польський солдат отримав смертельне ножове поранення на білоруському кордоні. Законопроєкт «виключає кримінальну відповідальність за застосування зброї або прямої сили в порушення правил», якщо існує загроза безпеці особи чи держави.

Рада Європи і правозахисні організації висловили занепокоєння, що цей закон може призвести до безкарності у використанні сили і навіть вбивства. Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті підкреслив, що нове законодавство може створити умови для "відсутності підзвітності" і порушення прав людини.

Законопроєкт може ускладнити дотримання правил пропорційності у застосуванні сили та вогнепальної зброї, зазначив О'Флаерті на початку місяця.

Польський юрист і правозахисник Ганна Мачинська також висловила критичні зауваження, стверджуючи, що питання національної безпеки не повинно бути виправданням для дій, що порушують права людини.

Раніше цього місяця Польща оголосила про посилення військової присутності та оборонних укріплень на кордоні з Білоруссю через «постійні провокації». В червні цього року польський солдат отримав ножове поранення через п’ятиметровий металевий паркан, встановлений у 2022 році для стримування мігрантів.

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