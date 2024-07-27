Як та за яких обставин можна внести зміни в пенсійну справу: пояснення

Пенсійний фонд України повідомив про оновлення процесу внесення змін до пенсійної справи через вебпортал електронних послуг. Тепер, щоб внести зміни, користувачам необхідно авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), вибрати розділ «Щодо пенсійного забезпечення», а потім у вкладці «Внесення змін до пенсійної справи» сформувати відповідну заяву та надіслати її до ПФУ.
Нове регулювання передбачає, що всі зміни в пенсійній справі можуть бути подані на будь-якому етапі пенсійного процесу і включають оновлення інформації, коригування документів або зміни умов отримання пенсії.
Важливо повідомляти органи Пенсійного фонду України про наступні обставини:
Крім того, слід інформувати ПФУ про вищезазначені та інші обставини, передбачені законодавством, протягом 10 днів.
На вебпорталі можна подати такі заяви для внесення змін до пенсійної справи:
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