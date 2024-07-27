Як та за яких обставин можна внести зміни в пенсійну справу: пояснення

Внести зміни до пенсійної справи можна через електронний портал Пенсійного фонду України.

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Пенсійний фонд України повідомив про оновлення процесу внесення змін до пенсійної справи через вебпортал електронних послуг. Тепер, щоб внести зміни, користувачам необхідно авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), вибрати розділ «Щодо пенсійного забезпечення», а потім у вкладці «Внесення змін до пенсійної справи» сформувати відповідну заяву та надіслати її до ПФУ.

Нове регулювання передбачає, що всі зміни в пенсійній справі можуть бути подані на будь-якому етапі пенсійного процесу і включають оновлення інформації, коригування документів або зміни умов отримання пенсії.

Важливо повідомляти органи Пенсійного фонду України про наступні обставини:

Отримання нового паспорта громадянина України (ID-картки);

Заміна паспорта у разі викрадення або втрати;

Зміна прізвища, імені або по батькові (надається новий паспорт або інший документ, що підтверджує зміни);

Зміна місця проживання (реєстрації);

Виїзд на постійне місце проживання за кордон.

Крім того, слід інформувати ПФУ про вищезазначені та інші обставини, передбачені законодавством, протягом 10 днів.

На вебпорталі можна подати такі заяви для внесення змін до пенсійної справи:

Про зміну способу виплати пенсії (переведення з пошти на банк або навпаки);

Про зміну виплатних реквізитів (зміна банківських реквізитів або адреси проживання, якщо пенсія виплачується через пошту);

Про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на державному утриманні;

Про переведення виплати з Укрпошти на Ощадбанк через платіжну систему MY TRANSFER (для отримання пенсії без відкриття банківського рахунку);

Про зміну особистих даних пенсіонера (зміна прізвища, імені, по батькові або паспортних даних).

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