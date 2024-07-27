В Україні розпочато серійне виробництво нового робота для евакуації поранених

Український робот Ratel Н може транспортувати до 400 кг.

В Україні стартувало серійне виробництво робота Ratel Н, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ratel Н розробили учасники оборонного кластера Brave1. Робот здатний перевозити понад 400 кг вантажу, що дозволяє транспортувати одночасно декількох поранених. Завдяки спеціальній конструкції, він може рухатися по складному рельєфу, працювати тихо, що робить його непомітним для ворога, а також оснащений нічними камерами для ефективної роботи в умовах низької видимості та вночі.

Крім евакуації поранених, Ratel Н може бути оснащений різними модулями, такими як електронна боротьба (РЕБ), мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розміновувальна установка. Робот обладнаний супутниковим зв’язком, що дозволяє оператору керувати ним на великій відстані.

Ratel Н вже успішно пройшов польові випробування і отримав позитивний відгук від військових.

Якщо ви також прагнете, щоб ваша розробка вийшла на ринок і допомагала бійцям, долучайтеся до кластера Brave1. Кластер надає підтримку у випробуванні розробок, їх кодифікації за стандартами НАТО та залученні інвестицій для розвитку та масштабування.

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