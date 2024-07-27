SpaceX успішно запустила чергову партію супутників Starlink

23 супутники Starlink успішно досягли орбіти.

Джерело фото: SpaceX

Компанія SpaceX завершила успішний запуск чергової партії з 23 інтернет-супутників Starlink, повідомляє Space.com.

Запуск відбувся 27 липня з космічного центру Кеннеді NASA у штаті Флорида за допомогою ракетоносія Falcon 9. Це був перший запуск SpaceX з 11 липня, коли збій розгінного ступеня ракети Falcon 9 призвів до втрати 20 супутників Starlink.

Перший ступінь ракети Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через вісім хвилин після запуску. Він здійснив вертикальне приземлення на борту безпілотного корабля SpaceX, що стояв в Атлантичному океані. Це був 17-й запуск та посадка цього конкретного ракетоносія, з яких 13 місій були присвячені супутникам Starlink.

Після відділення верхнього ступеня ракети, 23 супутники Starlink були успішно виведені на низьку навколоземну орбіту (LEO). Вони мають бути розгорнуті приблизно через 63 хвилини після запуску, якщо все піде за планом.

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