На Одещині нетверезий керманич збив пішохода і втік

Горе-водієві загрожує до десяти років ув’язнення за смертельну ДТП.

Джерело фото: od.npu.gov.ua

В селі Майорське водій наїхав на пішохода, що рухався по проїзній частині дороги. Про інцидент повідомив випадковий свідок, який сповістив поліцію та медиків, пише Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Лікарі, які прибули на місце ДТП, констатували смерть 20-річного місцевого жителя. Поліцейські впродовж кількох годин розшукали 34-річного водія, причетного до аварії, за місцем його проживання. На території його домоволодіння був виявлений автомобіль «BMW» з механічними пошкодженнями та біологічними слідами на кузові. Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.

Водій пояснив, що під час руху селом виїхав на зустрічну смугу та ненавмисно наїхав на пішохода, після чого залишив місце події. Перевірка на стан сп'яніння показала, що у крові водія було 1.14 проміле алкоголю, що в шість разів перевищує допустиму норму.

На місці ДТП працювали слідчо-оперативні групи відділу розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області. Поліцейські внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, що кваліфікує порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене в стані сп'яніння і спричинивше смерть потерпілого. Слідчі призначили низку судових експертиз, за результатами яких буде вирішено питання про повідомлення водієві про підозру.

Згідно з санкцією ч. 3 ст. 286-1 ККУ, водієві загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Поліцейські закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху і не сідати за кермо у стані сп’яніння, а пішоходам радять використовувати світловідбивні елементи на одязі у темну пору доби.

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