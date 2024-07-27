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Минюст США просит суд поддержать требование продажи активов TikTok из-за угрозы нацбезопасности

14:47, 27 июля 2024
Министерство юстиции США утверждает, что TikTok несет серьезную угрозу нацбезопасности страны.
Минюст США просит суд поддержать требование продажи активов TikTok из-за угрозы нацбезопасности
Источник фото: ukrinform
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Министерство юстиции США обратилось в федеральный апелляционный суд с просьбой поддержать закон, принятый в апреле, который требует от китайской компании ByteDance продать американские активы TikTok до 19 января. Об этом сообщает Reuters.

Министерство утверждает, что TikTok представляет серьезную угрозу национальной безопасности США из-за доступа к большим объемам персональных данных американцев. Отмечается, что Китай может тайно манипулировать информацией, которую американцы потребляют через TikTok.

«Серьезная угроза национальной безопасности, которую представляет TikTok, является реальной. TikTok предоставляет китайскому правительству средства для подрыва национальной безопасности США двумя основными способами: сбор данных и скрытое манипулирование контентом», - отметили в Министерстве юстиции США.

Администрация Байдена обратилась в Апелляционный суд округа Колумбия с просьбой отклонить иски TikTok, материнской компании ByteDance и группы создателей TikTok, которые пытаются заблокировать закон, который может запретить приложение.

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