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TikTok бореться за право залишитися в США — розпочинається розгляд апеляції

13:36, 16 вересня 2024
TikTok розпочне свій захист проти закону, який передбачає заборону додатку в США, якщо китайський власник ByteDance не продасть соціальну мережу протягом 9 місяців.
TikTok бореться за право залишитися в США — розпочинається розгляд апеляції
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У США розпочинається розгляд апеляції соцмережі TikTok проти закону, згідно з яким додаток заборонять у Штатах, якщо китайський власник ByteDance не продасть свою частку впродовж 9 місяців. Про це повідомляє ВВС.

Компанія представляє свої аргументи перед колегією суддів апеляційного суду у Вашингтоні 16 вересня.

Як відомо, закон, підписаний у квітні 2024 року, був зумовлений занепокоєнням через те, що дані американських користувачів є вразливими і становлять інтерес для уряду Китаю.

TikTok і ByteDance заперечують зв'язки з китайською владою. Компанії описали заборону як «надзвичайне втручання у право на свободу слова».

Перед суддями виступатимуть також вісім творців контенту, зокрема власник ранчо з Техасу та пекар з Теннессі, які стверджують, що покладаються на платформу у продажі своєї продукції та заробітку.

Згодом свої аргументи представлять юристи Мін’юсту США. Окрім занепокоєння щодо даних, чиновники міністерства та законодавці висловлюють занепокоєння з приводу перспективи використання TikTok китайським урядом для поширення пропаганди серед американців.

Більшість експертів вважає, що розгляд справи може розтягнутися на місяці.

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