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Арештований алкоголь російського магната Таріко виставили на аукціон

16:35, 16 вересня 2024
На аукціон виставили арештований алкоголь російського магната, виявлений на складі під Львовом.
Арештований алкоголь російського магната Таріко виставили на аукціон
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Арештований алкоголь, що належить російському горілчаному магнату та власнику холдингу «Русский стандарт» Рустаму Таріко, виставлено на аукціони через систему «Прозорро». Про це повідомило Агентство з розшуку та менеджменту активів, пише Еспресо.

На продаж виставили три лоти алкогольної продукції з Польщі та Італії на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. Найбільший лот, зі стартовою ціною 9,6 мільйона гривень, складається з 163 268 пляшок настоянок Żubrówka та «Soplica». Другий лот включає 76 140 пляшок горілки Żubrówka, вартістю 3,97 мільйона гривень. Третій лот — це 14 646 пляшок вина «Sincero Fragolino Rosato» та «Sincero Fragolino Roso», які оцінено у 684 тисячі гривень.

Алкоголь, що знаходиться на складі у Солонці поблизу Львова, був виявлений у 2022 році. Товар належав дистриб’ютору «Руст Україна», власником якого є Рустам Таріко, що має подвійне громадянство — італійське та російське.

Компанія «Руст Україна», зареєстрована у Києві в 2009 році, постачала алкоголь не лише на внутрішній ринок, а й на тимчасово окуповані території. Згідно з судовими рішеннями, активи компанії були арештовані та передані в управління АРМА.

Таріко є бенефіціаром кількох підприємств, що виробляють алкоголь у Польщі та росії, серед яких відомі бренди «Русский Стандарт» та «Парламент». До 2014 року його банк «Русский Стандарт» мав відділення в Україні, але згодом їх перейменували на «Банк Форвард», який діє в Україні й досі.

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