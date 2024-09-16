Арештований алкоголь російського магната Таріко виставили на аукціон

На аукціон виставили арештований алкоголь російського магната, виявлений на складі під Львовом.

Арештований алкоголь, що належить російському горілчаному магнату та власнику холдингу «Русский стандарт» Рустаму Таріко, виставлено на аукціони через систему «Прозорро». Про це повідомило Агентство з розшуку та менеджменту активів, пише Еспресо.

На продаж виставили три лоти алкогольної продукції з Польщі та Італії на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. Найбільший лот, зі стартовою ціною 9,6 мільйона гривень, складається з 163 268 пляшок настоянок Żubrówka та «Soplica». Другий лот включає 76 140 пляшок горілки Żubrówka, вартістю 3,97 мільйона гривень. Третій лот — це 14 646 пляшок вина «Sincero Fragolino Rosato» та «Sincero Fragolino Roso», які оцінено у 684 тисячі гривень.

Алкоголь, що знаходиться на складі у Солонці поблизу Львова, був виявлений у 2022 році. Товар належав дистриб’ютору «Руст Україна», власником якого є Рустам Таріко, що має подвійне громадянство — італійське та російське.

Компанія «Руст Україна», зареєстрована у Києві в 2009 році, постачала алкоголь не лише на внутрішній ринок, а й на тимчасово окуповані території. Згідно з судовими рішеннями, активи компанії були арештовані та передані в управління АРМА.

Таріко є бенефіціаром кількох підприємств, що виробляють алкоголь у Польщі та росії, серед яких відомі бренди «Русский Стандарт» та «Парламент». До 2014 року його банк «Русский Стандарт» мав відділення в Україні, але згодом їх перейменували на «Банк Форвард», який діє в Україні й досі.

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