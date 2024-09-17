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Володимир Зеленський провів наради щодо плану перемоги України та флоту F-16

20:04, 17 вересня 2024
Володимир Зеленський заявив, що є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування пілотів.
Володимир Зеленський провів наради щодо плану перемоги України та флоту F-16
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У вівторок, 17 вересня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів дві наради, які стосувались плану перемоги України, а також збільшення флоту F-16. Про це Глава держави розповів під час вечірнього звернення.

Він зазначив, що перша нарада була щодо військового наповнення плану перемоги для України.

«Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета - саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з планом перемоги», - заявив Зеленський.

Друга нарада стосувалась збільшення повітряного флоту F-16 та відбулась з командуванням Повітряних сил.

«Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені», - повідомив Президент.

Нагадаємо, Зеленський представить «план перемоги України» на Генасамблеї ООН після виступу Байдена. Також Президент заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США.

Раніше ми писали, що в Офісі Президента спростували, що в плані перемоги буде норма про заморозку війни на деяких ділянках фронту.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив основні пункти плану перемоги, який покаже Джо Байдену. Зеленський підтвердив, що буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру.

Додамо, Джек Салліван заявив, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні.

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