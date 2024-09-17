Які документи потрібні для перереєстрації гуманітарного авто у сервісному центрі МВС — список

Для полегшення процедури передачі техніки благодійниками до українських організацій Кабмін врегулював порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога.

Як відомо, у сервісних центрах МВС впровадили нову процедуру реєстрації гуманітарних автомобілів.

Згодом Головний сервісний центр МВС пояснив, як перереєструвати гуманітарне авто.

Отримувач (благодійна організація, що ввезла авто) може поставити авто на тимчасовий облік на себе або відразу передати набувачеві (тій організації, яка буде користуватися автівкою), і вже набувач отримає талон тимчасової реєстрації.

Передача транспортного засобу від отримувача набувачу

Розроблений чіткий механізм передачі транспортного засобу від благодійної організації, що ввезла авто, до кінцевого набувача гуманітарної допомоги. Тобто автомобіль можна перереєструвати у сервісному центрі МВС на організацію, для якої він був завезений. Для цього потрібно надати такі документи:

акт приймання-передачі транспортного засобу, форма якого визначена додатком 2 Порядку;

засвідчена належним чином отримувачем гуманітарної допомоги копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на підставі якої такі транспортні засоби було ввезено;

документ, що підтверджує вартість транспортних засобів (для легкових автомобілів);

копія наказу про призначення уповноваженого представника;

довіреність, видана уповноваженому представнику на отримання відповідної послуги;

документ, що посвідчує уповноваженого представника (паспорт);

виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;

тимчасовий реєстраційний талон;

номерні знаки.

Видаються номерні знаки і тимчасовий реєстраційний талон.

Якщо благодійна організація вирішить передати автомобіль до військової частини, здійснюється відомча реєстрація відповідно до ст. 34 Закону України «Про дорожній рух».

Перереєстрація транспортного засобу у зв’язку зі зміною набувача

Врегульована перереєстрація транспортних засобів у зв’язку зі зміною набувача. Наприклад, благодійна організація передала автомобіль одній юридичній особі, а згодом постала необхідність поставити авто на облік на іншу юридичну організацію. Для зміни набувача гуманітарної допомоги тій організації, що отримує транспортний засіб, потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:

акт приймання-передачі транспортного засобу, форма якого визначена додатком 2 Порядку;

засвідчена належним чином отримувачем гуманітарної допомоги копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на підставі якої такі транспортні засоби було ввезено;

згода отримувача;

копія наказу про призначення уповноваженого представника;

довіреність, видана уповноваженому представнику на отримання відповідної послуги;

документ, що посвідчує уповноваженого представника (паспорт);

виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;

тимчасовий реєстраційний талон;

номерні знаки.

Видаються номерні знаки і тимчасовий реєстраційний талон.

Зазначається, що для передачі транспортного засобу іншій юридичній особі, необхідно згода отримувача, тобто тієї організації, що ввезла автомобіль на територію України.

Для транспортних засобів, що ввезені як гуманітарна допомога, доступний державний облік. Але лише при наявності декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2023 року № 953. Якщо транспортний засіб ввезений за декларацією про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 174, доступна лише тимчасова реєстрація.

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