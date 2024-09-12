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У сервісних центрах МВС впровадили нову процедуру реєстрації гуманітарних автомобілів

21:16, 12 вересня 2024
Врегульовано порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарну допомогу.
У сервісних центрах МВС впровадили нову процедуру реєстрації гуманітарних автомобілів
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У сервісному центрі МВС інформують, що врегульовано порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарну допомогу. Зокрема, 9 вересня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 895, що значно полегшить процедуру передачі техніки благодійниками на потреби фронту.

Серед новацій постанови – можливість поставити гуманітарні авто на державний облік. При цьому, тимчасовий облік залишається доступним. Це дає можливість оформити транспортний засіб, сплачуючи лише за бланкову продукцію, без плати внеску до пенсійного фонду, проходження сертифікації та експертного дослідження під час першої реєстрації. Для автівок на тимчасовому обліку стає доступною послуга вибракування, врегульовані виїзд за кордон і передача транспортного засобу. 

Державний облік гуманітарного авто

У благодійних організацій з’явилася можливість поставити ввезені гуманітарні автівки на державний облік. Мова йде як про ті авто, що вже служать на обороноздатність країни, так і про ті, котрі будуть перетинати кордон. Державний облік, у першу чергу, дозволить призначити належного користувача транспортного засобу, що надасть змогу водіям нести персональну відповідальність за порушення ними ПДР.    

Передача гуманітарного авто третій особі

Розроблений чіткий механізм передачі транспортного засобу від благодійної організації, що ввезла авто, до кінцевого набувача гуманітарної допомоги. Тобто автомобіль можна перереєструвати у сервісному центрі МВС на організацію, для якої він був завезений. 

Вибракування

Для гуманітарних автомобілів, що перебувають на тимчасовому обліку, стає доступною послуга вибракування. Особливо це актуально для тих автівок, які виконують бойові завдання на лінії фронту. Автомобілі, котрі потрапили під ворожий обстріл та не підлягають відновленню, можна зняти з обліку у сервісному центрі МВС.

Виїзд за кордон

Постанова Кабміну № 895 також регулює виїзд за кордон на гуманітарних автомобілях, раніше це було під забороною. Відтепер для виїзду за межі України на автівці, що стоїть на тимчасовому обліку як гуманітарка, можна отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон у сервісному центрі МВС. Документ видається на особу, яка вказана у тимчасовому реєстраційному талоні. Це дозволить розширити можливості використання цих транспортних засобів, зокрема, для перевезення гуманітарних вантажів.

Також з’явилась можливість у благодійників зробити вибір – поставити авто на державний чи тимчасовий облік.

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