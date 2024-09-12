На Хмельниччині молодик під наркотиками напав на колишню дівчину та вкрав автомобіль

Чоловік побив дівчину та вкрав в неї телефон і гроші.

У Хмельницькому молодик постане перед судом за розбійний напад на дівчину та викрадення автомобіля. Ці злочини він вчинив під дією наркотиків, повідомляє обласна прокуратура.

Молодий чоловік наздогнав та зупинив на дорозі автомобіль своєї колишньої співмешканки, яка їхала з відпочинку додому.

Коли 22-річна дівчина вийшла з автомобіля він почав її бити кулаками та ногами, а потім відібрав мобільний телефон та 5000 гривень. Після скоєного, чоловік сів в автівку потерпілої та зник.

Дівчина звернулась по допомогу до очевидців події, які і викликали поліцію.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.