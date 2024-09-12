В Хмельницкой области молодой человек под наркотиками напал на бывшую девушку и угнал автомобиль

Мужчина избил девушку и украл у нее телефон и деньги.

В Хмельницком молодой человек предстанет перед судом за разбойное нападение на девушку и угон автомобиля. Эти преступления он совершил под действием наркотиков, сообщает областная прокуратура.

Молодой человек догнал и остановил на дороге автомобиль своей бывшей сожительницы, которая ехала с отдыха домой.

Когда 22-летняя девушка вышла из автомобиля, он начал ее бить кулаками и ногами, а затем отобрал мобильный телефон и 5000 гривен. После содеянного, мужчина сел в автомобиль потерпевшей и скрылся.

Девушка обратилась за помощью к очевидцам происшествия, которые и вызвали полицию.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.