В сервисных центрах МВД внедрили новую процедуру регистрации гуманитарных автомобилей

Урегулирован порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств, ввезенных в качестве гуманитарной помощи.

В сервисном центре МВД информируют, что урегулирован порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств, ввезенных в качестве гуманитарной помощи. В частности, 9 сентября вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины №895, что значительно облегчит процедуру передачи техники благотворителями на нужды фронта.

Среди новшеств постановления – возможность поставить гуманитарные авто на государственный учет. При этом временный учет остается доступным. Это позволяет оформить транспортное средство, оплачивая только за бланковую продукцию, без уплаты взноса в пенсионный фонд, прохождение сертификации и экспертного исследования во время первой регистрации. Для автомобилей на временном учете становится доступной услуга выбраковки, урегулирован выезд за границу и передача транспортного средства.

Государственный учет гуманитарного авто

У благотворительных организаций появилась возможность поставить ввезенные гуманитарные автомобили на государственный учет. Речь идет как о тех автомобилях, которые уже служат на обороноспособность страны, так и о тех, которые будут пересекать границу. Государственный учет, в первую очередь, позволит назначить надлежащего пользователя транспортного средства, что позволит водителям нести персональную ответственность за нарушение ими ПДД.

Передача гуманитарного авто третьему лицу

Разработан четкий механизм передачи транспортного средства от ввезшей авто благотворительной организации до конечного приобретателя гуманитарной помощи. То есть, автомобиль можно перерегистрировать в сервисном центре МВД на организацию, для которой он был завезен.

Выбраковка

Для гуманитарных автомобилей, состоящих на временном учете, становится доступной услуга выбраковки. Особенно это актуально для тех автомобилей, которые выполняют боевые задания на линии фронта. Автомобили, попавшие под вражеские обстрелы и не подлежащие восстановлению, можно снять с учета в сервисном центре МВД.

Выезд за границу

Постановление Кабмина №895 также регулирует выезд за границу на гуманитарных автомобилях, ранее это было под запретом. Теперь для выезда за пределы Украины на автомобиле, стоящем на временном учете как гуманитарка, можно получить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу в сервисном центре МВД. Документ выдается на лицо, указанное во временном регистрационном талоне. Это позволит расширить возможности использования этих транспортных средств, в частности, для перевозки гуманитарных грузов.

Также появилась возможность у благотворителей сделать выбор – поставить автомобиль на государственный или временный учет.

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