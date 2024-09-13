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Apple почне блокувати замінені деталі iPhone, якщо не ввести пароль від смартфона-донора

13:47, 13 вересня 2024
iPhone, якщо в ньому встановлені «донорські» деталі, вимагатиме пароль від Apple ID, з якого їх зняли.
Apple почне блокувати замінені деталі iPhone, якщо не ввести пароль від смартфона-донора
Джерело фото: 9to5mac.com
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Програмне оновлення для iPhone iOS 18 міститиме розпізнавання підміни, яке визначатиме «донорські запчастини». Якщо в смартфоні опиняться деталі від іншого айфона, наприклад, після ремонту екрана або заміни батареї, система автоматично запитає Apple ID від айфона-донора. Про це пишуть у видані 9ТО5Мас.

Як зазначає фахівці, нова функція пов’язує ваш обліковий запис Apple не лише з вашим iPhone, але й з такими компонентами, як акумулятор, камери та дисплей, на основі їхніх індивідуальних серійних номерів.

Мета Apple – покласти край ринку продажу деталей від вкрадених iPhone, оскільки більшість викрадених телефонів продаються на сірому ринку на запчастини, які все ще є досить цінними. Тепер, коли iPhone виявить поміняну деталь, він запитає пароль облікового запису Apple власника оригінального пристрою.

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