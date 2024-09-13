Затягування із дозволом на удари по рф далекобійною зброєю грає на руку кремлю, — Центр стратегічних комунікацій

У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що затягування із дозволом на застосування далекобійної зброї дає рф час підготуватися та перенести військові об’єкти далі вглиб країни

У Центрі стратегічних комунікацій вважають, що затримки партнерів у наданні дозволів на удари по рф далекобійною зброєю вигідні кремлю. За цей час рф може підготуватися та вивести з-під можливого удару свої військові об’єкти, а саме перенести їх далі вглиб країни.

Центр стратегічних комунікацій нагадує, що пчас зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі та державним секретарем США Ентоні Блінкеном 11 вересня Президент України Володимир Зеленський представив позицію щодо далекобійної зброї.

Зазначається, що Україна передала союзникам детальний, аргументований і реалістичний план використання далекобійних ракет по військових цілях на території рф.

"Необхідне рішення про зняття обмежень загалом, а не просто визначення лімітів на дальність застосування. Адже якщо росія знатиме ці ліміти та встигне підготуватися, то рішення буде позбавлене сенсу. Для оборони Україні потрібен не лише дозвіл, а й сама далекобійна зброя та ракети", - заявили у Центрі.

Центр також зазначив, що очікує, що рішення партнерів дійсно зміцнять оборону України, а не просто "створять видимість підтримки для уникнення дипломатичного тиску".

Нагадаємо, що рішення про ослаблення обмежень на удари далекобійною зброєю по російських цілях, ймовірно, не буде прийняте до того, як відбудеться зустріч світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН у США наприкінці місяця.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський президент Джо Байден «не виключає», що Україна може отримати дозвіл на удари по території рф далекобійною зброєю. Крім того, 13 вересня прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорить із президентом США Джо Байден дозвіл України на далекобійні удари по території росії.

Президент США Байден може дозволити Україні удари вглиб рф, але не американською зброєю.

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