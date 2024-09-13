Анастасія Радіна анонсувала законопроект про запобігання тиску на детективів НАБУ та витокам інформації з Бюро

Голова Антикорупційного комітету Ради анонсувала на цю осінь новий законопроект про «протидію зловживанням «координацією» слідства у НАБУ», а також прийняття законів про угоди зі слідством і остаточне скасування «правок Лозового».

Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна озвучила законодавчі пріоритети на цю осінь.

Так, за її словами, буде внесений законопроект, «який допоможе налагодити системні запобіжники від тиску на детективів, витоків інформації та зловживання «координацією» слідства у НАБУ».

Нагадаємо, раніше Радіна повідомляла, що для унеможливлення тиску на детективів «керівники усіх рівнів, які координують в НАБУ слідство, мають бути обрані на прозорому конкурсі та нести юридичну відповідальність за свої вказівки детективам». Паралельно, як відомо, буде проводитися зовнішній аудит НАБУ.

Крім того, за словами голови Антикоркомітету, Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про «справедливий механізм угод зі слідством».

«Це зобов'язання перед ЄС, від виконання якого залежить отримання щонайменше 350 мільйонів євро фінансової допомоги у бюджет», - додала вона.

Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада схвалила поки що за основу законопроект 11340 щодо укладення угод про визнання винуватості. Зміни стосуються угод з особами, яких «зловили» на корупції, і мають на меті підштовхнути до розкриття справжніх авторів «схем».

Прийняття законопроекту відразу наштовхнулося на критику широкої громадськості («відкуп корупціонерів»). Як раніше писала «Судово-юридична газета», ідея прийняття закону щодо змін в процедурі звільнення корупціонерів від тюрми через угоди зі слідством – це вимога міжнародних партнерів. Однак сам формат звільнення – предмет дискусій.

19 липня представники Комітету з питань правоохоронної діяльності провели робочу зустріч з очільником НАБУ Семеном Кривоносом та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком, на якій обговорили пропоновані урядовим законопроектом №11340 зміни до КК та КПК.

Представники НАБУ і САП наголошували на необхідності передбачити такі умови при укладенні угоди про визнання винуватості:

- застосування до організатора злочину звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання нижчого від нижчої межі, передбаченої за такий злочин, можливе виключно за одночасної наявності двох умов – викриття ним іншого організатора та відшкодування збитків;

- застосування до інших осіб, які не є організаторами злочину, звільнення від відбування покарання з випробуванням за особливо тяжкий злочин чи призначення покарання нижчого від нижчої межі, передбаченої за такий злочин, можливе виключно за одночасної наявності двох умов – викриття інших осіб та відшкодування збитків.

Крім того, Анастасія Радіна анонсувала прийняття закону про «остаточне скасування шкідливих «правок Лозового».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», йдеться про те, щоб скасувати обов’язкове закриття досудового розслідування у зв’язку зі спливом строків досудового розслідування після повідомлення про підозру, а також після закінчення строків і клопотання обвинуваченого або потерпілих осіб надати повноваження слідчому судді своєчасно зобов’язати прокурорів прийняти рішення про досудове розслідування (закрити провадження або завершити досудове розслідування), або відхилити клопотання (структурний орієнтир для виконання за планами МВФ – кінець жовтня 2024 р.). По суті, сплив строків, який був виділений правоохоронцям, щоб провести розслідування після повідомлення особи про підозру, не буде підставою для закриття справи.

Також, за словами голови Антикорупційного комітету, буде розглянуто законопроект про надання керівнику САП можливості самостійно подавати запити про екстрадицію та міжнародно-правову співпрацю — «це умови траншів від МВФ, які треба виконати до кінця жовтня». «Очікуємо законопроект від Уряду і готові до оперативного розгляду в порядку антикорупційної експертизи в нашому комітеті» - додала Анастасія Радіна.

Ще один законопроект, який, за її словами, може бути «оперативно розглянутий» у другому читанні, це законопроекту №11057 про відкриття на Prozorro кошторисів із цінами на будматеріали по результатам усіх будівельних закупівель — включно з ремонтом доріг.

Автор: Наталя Мамченко

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