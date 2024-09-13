СБУ пропонують наділити правом розробляти та вносити законопроекти на розгляд Кабміну та Президента

СБУ віднесуть до числа суб’єктів, які мають повноваження розробляти і вносити на розгляд Кабміну і Президента проекти нормативно-правових актів.

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект 12028 про наділення Служби безпеки України повноваженнями щодо розробки та внесення на розгляд Президента та Кабміну проектів нормативно-правових актів.

Як зазначає Мінюст в поясненнях до проекту, такі зміни необхідні з метою забезпечення належного врегулювання питань, що належать до компетенції Служби безпеки України, та адаптації такого регулювання до умов правового режиму воєнного стану.

Наразі відповідно до положень закону про КМУ проекти актів Уряду на розгляд Кабінету Міністрів мають право вносити лише уповноважені суб’єкти – секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства, центральні органи виконавчої влади (крім тих, діяльність яких спрямовується і координується КМУ через відповідного члена КМУ), державні колегіальні органи, місцеві державні адміністрації, до кола яких Служба безпеки України не належить.

Таким чином, з метою підвищення оперативності та ефективності правового врегулювання щодо питань діяльності Служби безпеки України під час дії правового режиму воєнного стану, підготовлено цей проект.

На думку Уряду, його прийняття сприятиме ефективності діяльності СБУ в умовах сучасних викликів та загроз державній безпеці України; своєчасному реагуванню на системні загрози та підвищений інтерес до державних секретів в умовах правового режиму воєнного стану; вдосконалення існуючих механізмів та усунення прогалин нормативного регулювання окремих питань щодо внесення на розгляд Президента України та Уряду проектів нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Служби безпеки.

Автор: Наталя Мамченко

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