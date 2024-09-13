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СБУ предлагают наделить правом разрабатывать и вносить законопроекты на рассмотрение Кабмина и Президента

12:52, 13 сентября 2024
СБУ отнесут к числу субъектов, имеющих полномочия разрабатывать и вносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.
СБУ предлагают наделить правом разрабатывать и вносить законопроекты на рассмотрение Кабмина и Президента
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Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 12028 о наделении Службы безопасности Украины полномочиями по разработке и внесению на рассмотрение Президента и Кабмина проектов нормативно-правовых актов.

Как отмечает Минюст в пояснениях к проекту, такие изменения необходимы для обеспечения надлежащего урегулирования вопросов, относящихся к компетенции Службы безопасности Украины, и адаптации такого регулирования к условиям правового режима военного положения.

В соответствии с положениями закона о КМУ проекты актов правительства на рассмотрение Кабинета Министров имеют право вносить только уполномоченные субъекты – секретариат Кабинета Министров Украины, министерства, центральные органы исполнительной власти (кроме тех, деятельность которых направляется и координируется КМУ через соответствующего члена КМУ), государственные коллегиальные органы, местные государственные администрации, в круг которых Служба безопасности Украины не принадлежит.

Таким образом, с целью повышения оперативности и эффективности правового урегулирования по вопросам деятельности Службы безопасности Украины во время действия правового режима военного положения, подготовлен этот проект. По мнению правительства, его принятие будет способствовать эффективности деятельности СБУ в условиях современных вызовов и угроз государственной безопасности Украины; своевременное реагирование на системные угрозы и повышенный интерес к государственным секретам в условиях правового режима военного положения; усовершенствование существующих механизмов и устранение пробелов нормативного регулирования отдельных вопросов о внесении на рассмотрение Президента Украины и Правительства проектов нормативно-правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Службы безопасности.

Автор: Наталья Мамченко 

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