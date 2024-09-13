Анастасия Радина анонсировала законопроект о предотвращении давления на детективов НАБУ и утечек информации из Бюро

Председатель Антикоррупционного комитета Рады анонсировала на эту осень новый законопроект о «противодействии злоупотреблениям «координацией» следствия в НАБУ», а также принятии законов о соглашениях со следствием и окончательной отмене «правок Лозового».

Председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина озвучила законодательные приоритеты на эту осень.

Так, по ее словам, будет внесен законопроект, «который поможет наладить системные предохранители от давления на детективов, утечек информации и злоупотребления «координацией» следствия в НАБУ».

Напомним, ранее Радина сообщала, что для предотвращения давления на детективов «руководители всех уровней, координирующих в НАБУ следствие, должны быть избраны на прозрачном конкурсе и нести юридическую ответственность за свои указания детективам». Параллельно, как известно, будет проводиться внешний аудит НАБУ.

Кроме того, по словам главы Антикоркомитета, Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта о «справедливом механизме соглашений со следствием».

«Это обязательство перед ЕС, от выполнения которого зависит получение не менее 350 миллионов евро финансовой помощи в бюджет», - добавила она.

Напомним, 18 июля Верховная Рада одобрила пока за основу законопроект 11340 о заключении соглашений о признании виновности. Изменения касаются сделок с лицами, которых «поймали» на коррупции, и имеют целью подтолкнуть к раскрытию настоящих авторов «схем».

Принятие законопроекта сразу столкнулось с критикой широкой общественности («откуп коррупционеров»). Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», идея принятия закона об изменениях в процедуре освобождения коррупционеров от тюрьмы из-за соглашений со следствием – это требование международных партнеров. Однако сам формат освобождения – предмет дискуссий.

19 июля представители Комитета по вопросам правоохранительной деятельности провели рабочую встречу с главой НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко, на которой обсудили предлагаемые правительственным законопроектом №11340 изменения в УК и УПК.

Представители НАБУ и САП отмечали необходимость предусмотреть следующие условия при заключении соглашения о признании виновности:

- применение к организатору преступления освобождения от отбывания наказания с испытанием или назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного за такое преступление, возможно исключительно при одновременном наличии двух условий – разоблачения им другого организатора и возмещения ущерба;

- применение к другим лицам, не являющимся организаторами преступления, освобождение от отбывания наказания с испытанием за особо тяжкое преступление или назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного за такое преступление, возможно исключительно при одновременном наличии двух условий – разоблачения других лиц и возмещения ущерба.

Кроме того, Анастасия Радина анонсировала принятие закона об «окончательной отмене вредных «правок Лозового».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», речь идет о том, чтобы отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении, а также по истечении сроков и ходатайства обвиняемого или потерпевших лиц предоставить полномочия следственному судье своевременно обязать прокуроров принять решение о досудебном расследовании (закрыть производство или завершить досудебное расследование) или отклонить ходатайство (структурный ориентир для выполнения по планам МВФ – конец октября 2024 г.). По сути, истечение сроков, выделенное правоохранителям, чтобы провести расследование после уведомления лица о подозрении, не будет основанием для закрытия дела.

Также, по словам главы Антикоррупционного комитета, будет рассмотрен законопроект о предоставлении руководителю САП возможности самостоятельно подавать запросы об экстрадиции и международно-правовом сотрудничестве — «это условия траншей от МВФ, которые нужно выполнить до конца октября». «Ожидаем законопроект от правительства и готовы к оперативному рассмотрению в порядке антикоррупционной экспертизы в нашем комитете» - добавила Анастасия Радина.

Еще один законопроект, который, по ее словам, может быть «оперативно рассмотрен» во втором чтении, это законопроект №11057 об открытии на Prozorro смет с ценами на стройматериалы по результатам всех строительных закупок — включая ремонт дорог.

Автор: Наталя Мамченко

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