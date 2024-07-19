Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Освобождение коррупционеров – только при разоблачении других лиц и возмещении ущерба – руководство НАБУ и САП озвучили условия для соглашений о признании виновности

18:08, 19 июля 2024
Законопроект об освобождении коррупционеров от ответственности через соглашения доработают – Комитет провел заседание совместно с руководством НАБУ и САП.
Освобождение коррупционеров – только при разоблачении других лиц и возмещении ущерба – руководство НАБУ и САП озвучили условия для соглашений о признании виновности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Применение к организатору преступления освобождения от отбывания наказания с испытанием возможно исключительно при одновременном наличии двух условий – разоблачения им другого организатора и возмещения ущерба. На необходимости внесения таких изменений в законопроект 11340 о заключении соглашений о признании виновности для коррупционеров настаивает руководство НАБУ и САП.

Напомним, 18 июля Верховная Рада одобрила пока за основу законопроект 11340 о заключении соглашений о признании виновности. Изменения касаются сделок с лицами, которых «поймали» на коррупции, и имеют целью подтолкнуть к раскрытию настоящих авторов «схем».

Принятие законопроекта сразу столкнулось с критикой широкой общественности («откуп коррупционеров»). Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», идея принятия закона об изменениях в процедуре освобождения коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием – это требование международных партнеров. Однако сам формат освобождения – предмет дискуссий.

19 июля представители Комитета по вопросам правоохранительной деятельности провели рабочую встречу с главой Национального антикоррупционного бюро Украины Семеном Кривоносом и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко, на которой обсудили предлагаемые правительственным законопроектом №11340 изменения в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс.

Представители НАБУ и САП по-прежнему настаивают на необходимости доработки указанного законопроекта. Они, в частности, отмечали необходимость предусмотреть следующие условия при заключении соглашения о признании виновности:

- применение к организатору преступления освобождения от отбывания наказания с испытанием или назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного за такое преступление, возможно исключительно при одновременном наличии двух условий – разоблачения им другого организатора и возмещения ущерба;

- применение к другим лицам, не являющимся организаторами преступления, освобождения от отбывания наказания с испытанием за особо тяжкое преступление или назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного за такое преступление, возможно исключительно при одновременном наличии двух условий – разоблачения других лиц и возмещения ущерба.

По мнению участников встречи, без учета этих изменений, в законопроекте будут оставаться коррупционные риски.

По результатам встречи стороны договорились внести изменения в законопроект, чтобы обеспечить пропорциональность, действенность и эффективность наказания за коррупционные преступления. После доработки НАБУ и САП обнародуют оценку текста законопроекта до второго чтения.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Освобождение коррупционеров – только при разоблачении других лиц и возмещении ущерба – руководство НАБУ и САП озвучили условия для соглашений о признании виновности

Законопроект об освобождении коррупционеров от ответственности через соглашения доработают – Комитет провел заседание совместно с руководством НАБУ и САП.

«Автоматическое» продление срока содержания под стражей признано неконституционным – у депутатов будет полгода на урегулирование

У Верховной Рады будет 6 месяцев, чтобы урегулировать в УПК вопрос продления срока содержания под стражей во время военного положения в соответствии с решением Конституционного Суда.

Общая численность Службы дисциплинарных инспекторов будет составлять 52 человека – Совет правосудия

Служба дисциплинарных инспекторов начнет свою деятельность в октябре, но при условии, что для нее найдут помещение площадью от 600 до 1000 квадратных метров.

Конституционный Суд Украины признал неконституционной часть 6 статьи 615 УПК о продлении срока содержания под стражей в условиях военного положения

КСУ констатировал, что законодатель в ч. 6 статьи 615 УПК не учел того, что решение о продлении срока содержания под стражей не только должен принимать лишь суд, но и требует повышенного уровня обоснования, поскольку речь идет о наиболее серьезном вмешательстве в право на личную свободу.

Повышение с 1,5% до 5% военного сбора с зарплат граждан даст в бюджет 45,58 млрд грн в 2024 году

А в 2025 году увеличение ставки военного сбора с доходов граждан позволит наполнить бюджет на 107,7 млрд грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України