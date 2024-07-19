Освобождение коррупционеров – только при разоблачении других лиц и возмещении ущерба – руководство НАБУ и САП озвучили условия для соглашений о признании виновности

Законопроект об освобождении коррупционеров от ответственности через соглашения доработают – Комитет провел заседание совместно с руководством НАБУ и САП.

Применение к организатору преступления освобождения от отбывания наказания с испытанием возможно исключительно при одновременном наличии двух условий – разоблачения им другого организатора и возмещения ущерба. На необходимости внесения таких изменений в законопроект 11340 о заключении соглашений о признании виновности для коррупционеров настаивает руководство НАБУ и САП.

Напомним, 18 июля Верховная Рада одобрила пока за основу законопроект 11340 о заключении соглашений о признании виновности. Изменения касаются сделок с лицами, которых «поймали» на коррупции, и имеют целью подтолкнуть к раскрытию настоящих авторов «схем».

Принятие законопроекта сразу столкнулось с критикой широкой общественности («откуп коррупционеров»). Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», идея принятия закона об изменениях в процедуре освобождения коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием – это требование международных партнеров. Однако сам формат освобождения – предмет дискуссий.

19 июля представители Комитета по вопросам правоохранительной деятельности провели рабочую встречу с главой Национального антикоррупционного бюро Украины Семеном Кривоносом и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко, на которой обсудили предлагаемые правительственным законопроектом №11340 изменения в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс.

Представители НАБУ и САП по-прежнему настаивают на необходимости доработки указанного законопроекта. Они, в частности, отмечали необходимость предусмотреть следующие условия при заключении соглашения о признании виновности:

- применение к организатору преступления освобождения от отбывания наказания с испытанием или назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного за такое преступление, возможно исключительно при одновременном наличии двух условий – разоблачения им другого организатора и возмещения ущерба;

- применение к другим лицам, не являющимся организаторами преступления, освобождения от отбывания наказания с испытанием за особо тяжкое преступление или назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного за такое преступление, возможно исключительно при одновременном наличии двух условий – разоблачения других лиц и возмещения ущерба.

По мнению участников встречи, без учета этих изменений, в законопроекте будут оставаться коррупционные риски.

По результатам встречи стороны договорились внести изменения в законопроект, чтобы обеспечить пропорциональность, действенность и эффективность наказания за коррупционные преступления. После доработки НАБУ и САП обнародуют оценку текста законопроекта до второго чтения.

Автор: Наталя Мамченко

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