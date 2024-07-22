ВККС планирует открыть доступ к судейским досье, декларациям добропорядочности и родственных связей судей

Решение может быть принято ВККС уже 24 июля, но вопрос о возможных рисках пока еще не решен.

Высшая квалификационная комиссия судей планирует уже в ближайшее время возобновить общий доступ к судейским досье, декларациям родственных связей и декларациям добропорядочности судьи (кандидата на должность судьи).

Соответствующее решение ВККС планирует принять 24 июля. Докладчик – и. о. главы ВККС Руслан Сидорович.

Первая попытка принять решение об открытии досье и реестров 17 июля оказалась неудачной из-за отсутствия необходимого количества голосов членов ВККС для принятия соответствующего решения.

Напомним, что online доступ сторонних лиц к судейским досье, декларациям родственных связей и декларациям добропорядочности судьи, ВККС закрыла после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Однако вопрос открытия доступа к судейским досье и декларациям родственных связей и декларациям добропорядочности судьи (кандидата на должность судьи) с 2022 года неоднократно поднимался в публичной плоскости.

К тому же, еще в 2022-2023 годах другие органы и учреждения государственной власти восстановили общий доступ к различным реестрам.

Например, Высший совет правосудия возобновил общий доступ к Реестру Актов Высшего совета правосудия и Реестру уведомлений судей о вмешательстве в деятельность.

Соответственно, НАПК в декабре 2023 года открыло общий доступ к Единому государственному реестру лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В настоящее время в ВККС продолжаются дискуссии, как лучше обеспечить доступ к судейским досье, декларациям родственных связей и декларациям добропорядочности судьи (кандидата на должность судьи), ведь соответствующее решение, исходя из соображений безопасности, может вызвать определенную негативную реакцию в судейской среде.

Например, доступ к досье и декларациям судей, являющихся в настоящее время военнослужащими или в которых действующими военнослужащими являются близкие родственники, может остаться закрытым.

Вместе с тем, остаются открытыми вопросы и относительно других рисков восстановления общего доступа к досье и декларациям родственных связей судей.

Так, возникает вопрос, не нанесет ли вред открытие доступа к судейским досье и декларациям родственных связей судьям, осуществляющим правосудие в судах, находящихся в зоне боевых действий или судьям, близкие родственники которых находятся на оккупированной территории.

Автор Вячеслав Хрипун

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