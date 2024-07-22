Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

ВККС планирует открыть доступ к судейским досье, декларациям добропорядочности и родственных связей судей

07:35, 22 июля 2024
Решение может быть принято ВККС уже 24 июля, но вопрос о возможных рисках пока еще не решен.
ВККС планирует открыть доступ к судейским досье, декларациям добропорядочности и родственных связей судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей планирует уже в ближайшее время возобновить общий доступ к судейским досье, декларациям родственных связей и декларациям добропорядочности судьи (кандидата на должность судьи).

Соответствующее решение ВККС планирует принять 24 июля. Докладчик – и. о. главы ВККС Руслан Сидорович.

Первая попытка принять решение об открытии досье и реестров 17 июля оказалась неудачной из-за отсутствия необходимого количества голосов членов ВККС для принятия соответствующего решения.

Напомним, что online доступ сторонних лиц к судейским досье, декларациям родственных связей и декларациям добропорядочности судьи, ВККС закрыла после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Однако вопрос открытия доступа к судейским досье и декларациям родственных связей и декларациям добропорядочности судьи (кандидата на должность судьи) с 2022 года неоднократно поднимался в публичной плоскости.

К тому же, еще в 2022-2023 годах другие органы и учреждения государственной власти восстановили общий доступ к различным реестрам.

Например, Высший совет правосудия возобновил общий доступ к Реестру Актов Высшего совета правосудия и Реестру уведомлений судей о вмешательстве в деятельность.

Соответственно, НАПК в декабре 2023 года открыло общий доступ к Единому государственному реестру лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В настоящее время в ВККС продолжаются дискуссии, как лучше обеспечить доступ к судейским досье, декларациям родственных связей и декларациям добропорядочности судьи (кандидата на должность судьи), ведь соответствующее решение, исходя из соображений безопасности, может вызвать определенную негативную реакцию в судейской среде.

Например, доступ к досье и декларациям судей, являющихся в настоящее время военнослужащими или в которых действующими военнослужащими являются близкие родственники, может остаться закрытым.

Вместе с тем, остаются открытыми вопросы и относительно других рисков восстановления общего доступа к досье и декларациям родственных связей судей.

Так, возникает вопрос, не нанесет ли вред открытие доступа к судейским досье и декларациям родственных связей судьям, осуществляющим правосудие в судах, находящихся в зоне боевых действий или судьям, близкие родственники которых находятся на оккупированной территории.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о проверке места жительства во время перерегистрации авто и получения водительских прав

Будут проверять данные о месте жительства и оцифрованный образ лица.

Проблем с бронированием работников аппаратов судов сейчас нет – ГСА

В Высшем совете правосудия и в судах с оценками ГСА не согласны и говорят, что проблемы с бронированием работников аппаратов судов все же существуют.

У предпринимателей смогут арестовать имущество в случае отказа налоговикам в присутствии при инвентаризации – законопроект Кабмина

Налогоплательщики должны будут провести инвентаризацию в присутствии налоговиков, а если откажут – их ждет арест имущества.

ВККС планирует открыть доступ к судейским досье, декларациям добропорядочности и родственных связей судей

Решение может быть принято ВККС уже 24 июля, но вопрос о возможных рисках пока еще не решен.

При принятии решения об обеспечении иска суд должен учитывать влияние такой меры на общегосударственные интересы – Верховный Суд

Обязательность оценки судом влияния обеспечения иска на общественные интересы – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва