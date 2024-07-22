ВККС планує відкрити доступ до суддівських досьє та декларацій доброчесності і родинних зв’язків суддів

Рішення може бути ухвалене ВККС вже 24 липня, але питання можливих ризиків поки що не вирішене

Джерело фото - ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів планує вже найближчим часом відновити загальний доступ до суддівських досьє, декларацій родинних зв’язків та декларацій доброчесності судді (кандидата на посаду судді).

Відповідне рішення ВККС планує ухвалити 24 липня. Доповідач – в. о. голови ВККС Руслан Сидорович.

Перша спроба ухвалити рішення про відкриття досьє та реєстрів 17 липня вийшла невдалою через відсутність необхідної кількості голосів членів ВККС для ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, що online доступ сторонніх осіб до суддівських досьє, декларацій родинних зв’язків та декларацій доброчесності судді, ВККС закрила після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Однак питання відкриття доступу до суддівських досьє та декларацій родинних зв’язків і декларацій доброчесності судді (кандидата на посаду судді) з 2022 року неодноразово підіймалося у публічній площині.

До того ж ще у 2022-2023 роках інші органи та установи державної влади відновили загальний доступ до різноманітних реєстрів.

Наприклад, Вища рада правосуддя відновила загальний доступ до Реєстру Актів Вищої ради правосуддя та Реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність. Відповідно, НАЗК у грудні 2023 року відкрило загальний доступ до Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Наразі у ВККС тривають дискусії, як краще забезпечити доступ до суддівських досьє та декларацій родинних зв’язків та декларацій доброчесності судді (кандидата на посаду судді), адже відповідне рішення, з міркувань безпеки, може викликати певну негативну реакцію в суддівському середовищі.

Наприклад, доступ до досьє та декларацій суддів, які наразі є військовослужбовцями або у яких діючими військовослужбовцями є близькі родичі, може залишитися закритим.

Разом з тим, залишаються відкритими питання і щодо інших ризиків відкриття загального доступу до досьє та декларацій родинних зв’язків суддів.

Так, є питання, чи не завдасть шкоди відкриття доступу до суддівських досьє та декларацій родинних зв’язків суддям, які здійснюють правосуддя в судах, що знаходяться в зоні бойових дій або суддям, близькі родичі яких наразі знаходяться на окупованій території.

Автор В’ячеслав Хрипун

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