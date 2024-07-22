Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ВККС планує відкрити доступ до суддівських досьє та декларацій доброчесності і родинних зв’язків суддів

07:35, 22 липня 2024
Рішення може бути ухвалене ВККС вже 24 липня, але питання можливих ризиків поки що не вирішене
ВККС планує відкрити доступ до суддівських досьє та декларацій доброчесності і родинних зв’язків суддів
Джерело фото - ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів планує вже найближчим часом відновити загальний доступ до суддівських досьє, декларацій родинних зв’язків та декларацій доброчесності судді (кандидата на посаду судді).

Відповідне рішення ВККС планує ухвалити 24 липня. Доповідач – в. о. голови ВККС Руслан Сидорович.

Перша спроба ухвалити рішення про відкриття досьє та реєстрів 17 липня вийшла невдалою через відсутність необхідної кількості голосів членів ВККС для ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, що online доступ сторонніх осіб до суддівських досьє, декларацій родинних зв’язків та декларацій доброчесності судді, ВККС закрила після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Однак питання відкриття доступу до суддівських досьє та декларацій родинних зв’язків і  декларацій доброчесності судді (кандидата на посаду судді) з 2022 року неодноразово підіймалося у публічній площині.

До того ж ще у 2022-2023 роках інші органи та установи державної влади відновили загальний доступ до різноманітних реєстрів.

Наприклад, Вища рада правосуддя відновила загальний доступ до Реєстру Актів Вищої ради правосуддя та Реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність. Відповідно, НАЗК у грудні 2023 року відкрило загальний доступ до Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Наразі у ВККС тривають дискусії, як краще забезпечити доступ до суддівських досьє та декларацій родинних зв’язків та декларацій доброчесності судді (кандидата на посаду судді), адже відповідне рішення, з міркувань безпеки, може викликати певну негативну реакцію в суддівському середовищі.

Наприклад, доступ до досьє та декларацій суддів, які наразі є військовослужбовцями або у яких діючими військовослужбовцями є близькі родичі, може залишитися закритим.

Разом з тим, залишаються відкритими питання і щодо інших ризиків відкриття загального доступу до досьє та декларацій родинних зв’язків суддів.

Так, є питання, чи не завдасть шкоди відкриття доступу до суддівських досьє та декларацій родинних зв’язків суддям, які здійснюють правосуддя в судах, що знаходяться в зоні бойових дій або суддям, близькі родичі яких наразі знаходяться на окупованій території.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Проблем з бронюванням працівників апаратів судів наразі немає – ДСА

У Вищій раді правосуддя та в судах з оцінками ДСА не згодні і кажуть, що проблеми з бронюванням працівників апаратів судів все ж існують.

У підприємців зможуть арештувати майно у разі відмови податківцям у присутності при інвентаризації – законопроект Кабміну

Платники податків повинні будуть провести інвентаризацію у присутності податківців, а якщо відмовлять – їх очікує арешт майна

ВККС планує відкрити доступ до суддівських досьє та декларацій доброчесності і родинних зв’язків суддів

Рішення може бути ухвалене ВККС вже 24 липня, але питання можливих ризиків поки що не вирішене

При ухваленні рішення про забезпечення позову суд має враховувати вплив такого заходу на загальнодержавні інтереси – Верховний Суд

Обов'язковість оцінки судом впливу забезпечення позову на суспільні інтереси – позиція Верховного Суду.

Норму про медичний огляд в МСЕК для визначення інвалідності пропонують виключити – Комітет схвалив законопроект

З закону пропонується виключити норму, що інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах МСЕК – на думку Галини Третьякової та Мар’яни Безуглої, їх законопроект спростить цивільним та військовим пацієнтам проходження як МСЕК, так і ВЛК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва