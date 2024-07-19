З КПІ відрахували майже тисячу студентів: відома причина

Майже тисячу студентів відрахували з КПІ за невдало здану сесію.

Фото: kpi.ua

З Київського політехнічного інституті імені Ігоря Сікорського за невдало здану сесію було відраховано майже тисячу студентів. Про це повідомили на Facebook-сторінці університету.

Там зазначають, що 592 особи направлено на повторне прослуховування освітніх програм, а 956 осіб — відраховано.

У КПІ додали, що триває підготовка університету до нового навчального року. Готується наказ про організацію освітнього процесу в осінньо-зимовий період.

З 22 липня приймають документи на вступ до аспірантури. Лише 40% вступників склали ЄВІ на 160 і більше балів.

Київська політехніка надіслала до МОН пропозиції щодо збільшення бюджетних місць в аспірантурі: планується, що за очною формою університет зможе прийняти 552 особи, за вечірньою — 22.

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