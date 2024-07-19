Из КПИ отчислили почти тысячу студентов: известна причина

Почти тысячу студентов отчислили из КПИ за неудачно сданную сессию.

Фото: kpi.ua

Из Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского за неудачно сданную сессию было отчислено около тысячи студентов. Об этом сообщили на Facebook-странице университета.

Там отмечают, что 592 человека направлены на повторное прослушивание образовательных программ, а 956 - отчислены.

В КПИ добавили, что идет подготовка университета к новому учебному году. Подготавливается приказ об организации образовательного процесса в осенне-зимний период.

С 22 июля принимают документы на поступление в аспирантуру. Только 40% поступающих сдали ЕВИ на 160 и более баллов.

Киевская политехника направила в МОН предложения по увеличению бюджетных мест в аспирантуре: планируется, что по очной форме университет сможет принять 552 человека, по вечерней — 22.

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