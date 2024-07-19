В Киеве до 15 августа ограничат движение транспорта по туннелю под Севастопольской площадью

Движение транспорта частично ограничат с 20 июля.

Источник фото: Freepik

В Киеве с 20 июля по 15 августа частично ограничат движение транспорта по туннелю под Севастопольской площадью – в направлении с просп. Валерия Лобановского на Чоколовский бульвар.

Об этом по информации КК «Киевавтодор» сообщили в КГГА.

Как отмечается, изменения связаны с текущим ремонтом дорожного покрытия.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.