В Киеве произошло масштабное ДТП – с проезжей части смывали горючее

Медики оказали помощь 5 пострадавшим.

В Подольском районе столицы спасатели ликвидировали последствия ДТП. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, 19 июля в 15:08 к спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Новоконстантиновской.

По информации ГСЧС, в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai с ограждением путепровода с последующим столкновением с автомобилями Mercedes, Ford и мотоциклом произошла утечка горючего на проезжую часть.

Спасатели сняли клеммы с аккумуляторной батареи и смыли горючее с проезжей части дороги.

Отмечается, что медики оказали помощь 5 пострадавшим. Их госпитализировали до прибытия пожарного подразделения.

Причины произошедшего будут устанавливать правоохранители.

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