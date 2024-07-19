В Киеве произошло масштабное ДТП – с проезжей части смывали горючее

В Подольском районе столицы спасатели ликвидировали последствия ДТП. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, 19 июля в 15:08 к спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Новоконстантиновской.
По информации ГСЧС, в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai с ограждением путепровода с последующим столкновением с автомобилями Mercedes, Ford и мотоциклом произошла утечка горючего на проезжую часть.
Спасатели сняли клеммы с аккумуляторной батареи и смыли горючее с проезжей части дороги.
Отмечается, что медики оказали помощь 5 пострадавшим. Их госпитализировали до прибытия пожарного подразделения.
Причины произошедшего будут устанавливать правоохранители.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.