У Києві сталася масштабна ДТП – з проїжджої частини змивали пальне

Медики надали допомогу 5 постраждалим.

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У Подільському районі столиці рятувальники ліквідовували наслідки ДТП. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, 19 липня о 15:08 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталась на вулиці Новокостянтинівській.

За інформацією ДСНС, внаслідок зіткнення легкового автомобіля Hyundai з огорожею шляхопроводу, з послідуючим зіткненням з автомобілями Mercedes, Ford та мотоциклом, стався витік пального на проїжджу частину.

Рятувальники зняли клеми з акумуляторної батареї та змили пальне з проїжджої частини дороги.

Зазначається, що медики надали допомогу 5 постраждалим. Їх госпіталізували до прибуття пожежного підрозділу.

Причини події будуть встановлювати правоохоронці.

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