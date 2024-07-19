У Києві сталася масштабна ДТП – з проїжджої частини змивали пальне

У Подільському районі столиці рятувальники ліквідовували наслідки ДТП. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, 19 липня о 15:08 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталась на вулиці Новокостянтинівській.
За інформацією ДСНС, внаслідок зіткнення легкового автомобіля Hyundai з огорожею шляхопроводу, з послідуючим зіткненням з автомобілями Mercedes, Ford та мотоциклом, стався витік пального на проїжджу частину.
Рятувальники зняли клеми з акумуляторної батареї та змили пальне з проїжджої частини дороги.
Зазначається, що медики надали допомогу 5 постраждалим. Їх госпіталізували до прибуття пожежного підрозділу.
Причини події будуть встановлювати правоохоронці.
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