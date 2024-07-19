Навантаження на суддів Касаційного цивільного суду зросло, але це майже не позначилося на розгляді справ – підсумки І півріччя

На розгляді одного судді-доповідача Касаційного цивільного суду у І півріччі 2024 року перебувало 559 касаційних та апеляційних скарг, заяв і клопотань з розрахунку на 30 суддів.

У Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду в першому півріччі 2024 року збільшилося навантаження на суддів порівняно з першим півріччям 2023 року. Це пов’язано не тільки з деяким збільшенням кількості процесуальних звернень і скарг, які перебували на розгляді суду, але й зі зменшенням кількості суддів. Про це свідчать дані звіту КЦС ВС «Інформація про стан здійснення правосуддя Касаційним цивільним судом у складі Верховного Суду у І півріччі 2024 року», передає офіційний сайт ВС.

Так, середня кількість справ і матеріалів, що перебували на розгляді одного судді-доповідача КЦС ВС, у І півріччі 2024 року становила 559 касаційних та апеляційних скарг, заяв і клопотань (з розрахунку на 30 суддів). Водночас за аналогічний період минулого року відповідний показник складав 447 касаційних та апеляційних скарг, заяв і клопотань (з розрахунку на 36 суддів).

Загалом упродовж І півріччя 2024 року на розгляді КЦС ВС перебувало 16 761 процесуальних звернень і справ цивільного судочинства (за відповідний період 2023 року – 16 090 процесуальних звернень і скарг).

Із них: розглянуто 9351 звернень і справ (56 %), перебуває на розгляді – 6865, передано на розгляд Великої Палати ВС – 50, на розгляд Об’єднаної палати / палати – 37 / 2.

Порівняно з аналогічним періодом попереднього року кількість справ, які перебували на розгляді суду, дещо збільшилася, хоча надходження справ несуттєво зменшилось.

Упродовж І півріччя 2024 року до КЦС ВС надійшло 10 300 процесуальних звернень (без урахування залишків на 1 січня 2024 року). З них 10 011 касаційних скарг та 289 інших процесуальних звернень.

КЦС ВС за шість місяців цього року розглянув 9073 касаційних скарг, з яких задовольнив 1416 скарг (або 15,6 %). Відмовлено у відкритті касаційного провадження у 3961 касаційній скарзі, що становить 43,7 % від усіх розглянутих скарг.

Всього КЦС ВС переглянув із прийняттям постанови 3495 судових рішень. Із них: залишив без змін 2079 рішень, скасував – 1216, змінив – 200 рішень. Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, дещо зменшилася кількість скасованих рішень з ухваленням нового рішення (256 рішень) та збільшилася кількість направлення справ на новий розгляд (578), при цьому в 72 % випадків справи направлялися на новий апеляційний розгляд (414 справи).

Крім того, у першому півріччі 2024 року КЦС ВС розглянув 55 апеляційних скарг, 151 клопотання про визначення підсудності, 72 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами.

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