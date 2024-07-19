Зеленський заявив, що уряд Польщі ухвалив рішення, яке наблизить передачу Україні F-16

Зеленський не став уточнювати, про яке рішення йдеться, так само нічого публічно не повідомляв уряд Польщі.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд Польщі ухвалив рішення, яке прискорить отримання Україною літаків F-16. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Напередодні на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, «щоб обговорити посилення обороноздатності України».

«І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16. Дякую, дорогий Дональде, за ефективне виконання наших попередніх домовленостей», – написав він.

Проте Зеленський не став уточнювати, про яке рішення йдеться, так само нічого публічно не повідомляв уряд Польщі.

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