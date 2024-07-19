Зеленский заявил, что правительство Польши приняло решение, которое приблизит передачу Украине F-16

Зеленский не стал уточнять, о каком решении идет речь, также ничего публично не сообщало правительство Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство Польши приняло решение, которое ускорит получение Украиной самолетов F-16. Об этом Глава государства написал на своей странице в соцсети X.

Накануне на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить усиление обороноспособности Украины.

«И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства по вопросу, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16. Спасибо, дорогой Дональд, за эффективное выполнение наших предварительных договоренностей», – написал он.

Однако Зеленский не стал уточнять, о каком решении идет речь, также ничего публично не сообщало правительство Польши.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.