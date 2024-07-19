С августа стоимость пластиковой транспортной карты в Киеве станет вдвое дороже цифровой

Цифровая транспортная карта обойдется в 50 грн.

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С 1 августа стоимость цифровой транспортной карты составит 50 грн – на 50% дешевле пластиковой транспортной карты. При этом стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной.

Об этом сообщает КГГА по информации коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИОЦ).

Стоимость одного проезда в городском пассажирском транспорте составляет 8 грн – в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере; 15 грн – в городской электричке.

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