Із серпня вартість пластикової транспортної карти у Києві стане вдвічі дорожче цифрової

Із 1 серпня вартість цифрової транспортної карти становитиме 50 грн – на 50 % дешевше пластикової транспортної карти. При цьому вартість проїзду у комунальному транспорті лишається незмінною.
Про це повідомляє КМДА за інформацією комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ).
Вартість одного проїзду у міському пасажирському транспорті становить 8 грн – в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері; 15 грн – у міській електричці.
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