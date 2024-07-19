Із серпня вартість пластикової транспортної карти у Києві стане вдвічі дорожче цифрової

Цифрова транспортна карта коштуватиме 50 грн.

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Із 1 серпня вартість цифрової транспортної карти становитиме 50 грн – на 50 % дешевше пластикової транспортної карти. При цьому вартість проїзду у комунальному транспорті лишається незмінною.

Про це повідомляє КМДА за інформацією комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ).

Вартість одного проїзду у міському пасажирському транспорті становить 8 грн – в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері; 15 грн – у міській електричці.

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