Практика судов
  1. Суд инфо
  2. / Верховный Суд

Нагрузка на судей Кассационного гражданского суда возросла, но это почти не сказалось на рассмотрении дел – итоги I полугодия

17:44, 19 июля 2024
На рассмотрении одного судьи-докладчика Кассационного гражданского суда в I полугодии 2024 года находилось 559 кассационных и апелляционных жалоб, заявлений и ходатайств в расчете на 30 судей.
Нагрузка на судей Кассационного гражданского суда возросла, но это почти не сказалось на рассмотрении дел – итоги I полугодия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда в первом полугодии 2024 увеличилась нагрузка на судей по сравнению с первым полугодием 2023 года. Это связано не только с некоторым увеличением количества процессуальных обращений и жалоб, находившихся на рассмотрении суда, но и с уменьшением количества судей. Об этом свидетельствуют данные отчета КГС ВС «Информация о состоянии осуществления правосудия Кассационным гражданским судом в составе Верховного Суда в I полугодии 2024 года», передает официальный сайт ВС.

Так, середня кількість справ і матеріалів, що перебували на розгляді одного судді-доповідача КЦС ВС, у І півріччі 2024 року становила 559 касаційних та апеляційних скарг, заяв і клопотань (з розрахунку на 30 суддів). Водночас за аналогічний період минулого року відповідний показник складав 447 касаційних та апеляційних скарг, заяв і клопотань (з розрахунку на 36 суддів).

Загалом упродовж І півріччя 2024 року на розгляді КЦС ВС перебувало 16 761 процесуальних звернень і справ цивільного судочинства (за відповідний період 2023 року – 16 090 процесуальних звернень і скарг).

Із них: розглянуто 9351 звернень і справ (56 %), перебуває на розгляді – 6865, передано на розгляд Великої Палати ВС – 50, на розгляд Об’єднаної палати / палати – 37 / 2.

Порівняно з аналогічним періодом попереднього року кількість справ, які перебували на розгляді суду, дещо збільшилася, хоча надходження справ несуттєво зменшилось.

Упродовж І півріччя 2024 року до КЦС ВС надійшло 10 300 процесуальних звернень (без урахування залишків на 1 січня 2024 року). З них 10 011 касаційних скарг та  289 інших процесуальних звернень.

КЦС ВС за шість місяців цього року розглянув 9073 касаційних скарг, з яких задовольнив 1416 скарг (або 15,6 %). Відмовлено у відкритті касаційного провадження у 3961 касаційній скарзі, що становить 43,7 % від усіх розглянутих скарг.

Всього КЦС ВС переглянув із прийняттям постанови 3495 судових рішень. Із них: залишив без змін 2079 рішень, скасував – 1216, змінив – 200 рішень. Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, дещо зменшилася кількість скасованих рішень з ухваленням нового рішення (256 рішень) та збільшилася кількість направлення справ на новий розгляд (578), при цьому в 72 % випадків справи направлялися на новий апеляційний розгляд (414 справи).

Крім того, у першому півріччі 2024 року КЦС ВС розглянув 55 апеляційних скарг, 151 клопотання про визначення підсудності, 72 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Освобождение коррупционеров – только при разоблачении других лиц и возмещении ущерба – руководство НАБУ и САП озвучили условия для соглашений о признании виновности

Законопроект об освобождении коррупционеров от ответственности через соглашения доработают – Комитет провел заседание совместно с руководством НАБУ и САП.

«Автоматическое» продление срока содержания под стражей признано неконституционным – у депутатов будет полгода на урегулирование

У Верховной Рады будет 6 месяцев, чтобы урегулировать в УПК вопрос продления срока содержания под стражей во время военного положения в соответствии с решением Конституционного Суда.

Общая численность Службы дисциплинарных инспекторов будет составлять 52 человека – Совет правосудия

Служба дисциплинарных инспекторов начнет свою деятельность в октябре, но при условии, что для нее найдут помещение площадью от 600 до 1000 квадратных метров.

Конституционный Суд Украины признал неконституционной часть 6 статьи 615 УПК о продлении срока содержания под стражей в условиях военного положения

КСУ констатировал, что законодатель в ч. 6 статьи 615 УПК не учел того, что решение о продлении срока содержания под стражей не только должен принимать лишь суд, но и требует повышенного уровня обоснования, поскольку речь идет о наиболее серьезном вмешательстве в право на личную свободу.

Повышение с 1,5% до 5% военного сбора с зарплат граждан даст в бюджет 45,58 млрд грн в 2024 году

А в 2025 году увеличение ставки военного сбора с доходов граждан позволит наполнить бюджет на 107,7 млрд грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України