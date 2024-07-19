У Києві до 15 серпня обмежать рух транспорту тунелем під Севастопольською площею

Рух транспорту частково обмежать із 20 липня.

Джерело фото: Freepik

У Києві із 20 липня до 15 серпня частково обмежать рух транспорту тунелем під Севастопольською площею – у напрямку з просп. Валерія Лобановського на Чоколівський бульвар.

Про це за інформацією КК «Київавтодор» повідомили у КМДА.

Як зазначається, зміни пов’язані з поточним ремонтом дорожнього покриття.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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