Звільнення корупціонерів – лише при викритті інших осіб та відшкодуванні збитків – керівництво НАБУ і САП озвучили умови для угод про  визнання винуватості

Законопроект про звільнення корупціонерів від відповідальності через угоди доопрацюють – Комітет провів засідання спільно з керівництвом НАБУ і САП.

Застосування до організатора злочину звільнення від відбування покарання з випробуванням можливе виключно за одночасної наявності двох умов – викриття ним іншого організатора та відшкодування збитків. На необхідності внесення таких змін до законопроекту 11340 щодо укладення угод про визнання винуватості для корупціонерів наполягає керівництво НАБУ і САП.

Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада схвалила поки що за основу законопроект 11340 щодо укладення угод про визнання винуватості. Зміни стосуються угод з особами, яких «зловили» на корупції, і мають на меті підштовхнути до розкриття справжніх авторів «схем».

Прийняття законопроекту відразу наштовхнулося на критику широкої громадськості («відкуп корупціонерів»). Як раніше писала «Судово-юридична газета», ідея прийняття закону щодо змін в процедурі звільнення корупціонерів від тюрми через угоди зі слідством – це вимога міжнародних партнерів. Однак сам формат звільнення – предмет дискусій.

19 липня представники Комітету з питань правоохоронної діяльності провели робочу зустріч з очільником Національного антикорупційного бюро України Семеном Кривоносом та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком, на якій обговорили пропоновані урядовим законопроектом №11340 зміни до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу.

Представники НАБУ і САП, як і раніше, наполягають на необхідності доопрацювання зазначеного законопроекту. Вони, зокрема наголошували на необхідності передбачити такі умови при укладенні угоди про визнання винуватості:

- застосування до організатора злочину звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання нижчого від нижчої межі, передбаченої за такий злочин, можливе виключно за одночасної наявності двох умов – викриття ним іншого організатора та відшкодування збитків;

- застосування до інших осіб, які не є організаторами злочину, звільнення від відбування покарання з випробуванням за особливо тяжкий злочин чи призначення покарання нижчого від нижчої межі, передбаченої за такий злочин, можливе виключно за одночасної наявності двох умов – викриття інших осіб та відшкодування збитків.

На переконання учасників зустрічі, без врахування цих змін, у законопроекті залишатимуться корупційні ризики.

За результатами зустрічі сторони домовились внести зміни до законопроекту, аби він забезпечив пропорційність, дієвість та ефективність покарання за корупційні злочини. Після доопрацювання НАБУ і САП оприлюднять оцінку тексту законопроекту до другого читання.

Автор: Наталя Мамченко

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