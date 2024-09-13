Практика судов
  1. В Украине

Затягивание с разрешением на удары по рф дальнобойным оружием играет на руку кремлю, — Центр стратегических коммуникаций

13:29, 13 сентября 2024
В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что затягивание с разрешением на применение дальнобойного оружия дает рф время подготовиться и перенести военные объекты дальше вглубь страны.
Затягивание с разрешением на удары по рф дальнобойным оружием играет на руку кремлю, — Центр стратегических коммуникаций
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Центре стратегических коммуникаций считают, что задержки партнеров в предоставлении разрешений на удары по рф дальнобойным оружием выгодны кремлю. За это время рф может подготовиться и вывести из-под возможного удара свои военные объекты, а именно перенести их дальше вглубь страны. 

Центр стратегических коммуникаций напоминает, что во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми и государственным секретарем США Энтони Блинкеном 11 сентября Президент Украины Владимир Зеленский представил позицию по дальнобойному оружию.

Украина передала союзникам детальный, аргументированный и реалистичный план использования дальнобойных ракет по военным целям на территории рф.

"Необходимо решение о снятии ограничений в целом, а не просто определение лимитов на дальность применения. Ведь если россия будет знать эти лимиты и успеет подготовиться, то решение будет лишено смысла. Для обороны Украине нужно не только разрешение, но и самое дальнобойное оружие и ракеты", – заявили в Центре.

Центр также отметил, что ожидает, что решения партнеров действительно укрепят оборону Украины, а не просто "создадут видимость поддержки во избежание дипломатического давления".

Напомним, что решение об ослаблении ограничений на удары дальнобойным оружием по российским целям, вероятно, не будет принято до того, как состоится встреча мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в США в конце месяца.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский президент Джо Байден «не исключает», что Украина может получить разрешение на удары по территории рф дальнобойным оружием. Кроме того, 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с президентом США Джо Байден разрешение Украины на дальнобойные удары по территории россии.

Также США хотят получить от Зеленского детальный план ударов по рф.

Президент США Байден может позволить Украине удары вглубь рф, но не американским оружием.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК проверила только 28% деклараций за 2021 год и 26% деклараций за 2022 год – НАПК

В НАПК ищут способы, как ускорить процедуру проверки деклараций.

Высший совет правосудия утвердил изменения в Положение о Государственной судебной администрации

Изменения утверждены во исполнение закона, согласно которому руководитель аппарата суда или его заместитель в случае отсутствия в таком суде судей может осуществлять полномочия председателя суда.

Анастасия Радина анонсировала законопроект о предотвращении давления на детективов НАБУ и утечек информации из Бюро

Председатель Антикоррупционного комитета Рады анонсировала на эту осень новый законопроект о «противодействии злоупотреблениям «координацией» следствия в НАБУ», а также принятии законов о соглашениях со следствием и окончательной отмене «правок Лозового».

СБУ предлагают наделить правом разрабатывать и вносить законопроекты на рассмотрение Кабмина и Президента

СБУ отнесут к числу субъектов, имеющих полномочия разрабатывать и вносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Для новой карты судов необходимы утвержденные ВСП нормативы кадрового и финансового обеспечения судов

Новая карта судов, объективный подсчет бюджета судебной власти, электронное правосудие – ВСП вернулась к обсуждению нормативов кадрового и финансового обеспечения судов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду