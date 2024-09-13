Затягивание с разрешением на удары по рф дальнобойным оружием играет на руку кремлю, — Центр стратегических коммуникаций

В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что затягивание с разрешением на применение дальнобойного оружия дает рф время подготовиться и перенести военные объекты дальше вглубь страны.

В Центре стратегических коммуникаций считают, что задержки партнеров в предоставлении разрешений на удары по рф дальнобойным оружием выгодны кремлю. За это время рф может подготовиться и вывести из-под возможного удара свои военные объекты, а именно перенести их дальше вглубь страны.

Центр стратегических коммуникаций напоминает, что во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми и государственным секретарем США Энтони Блинкеном 11 сентября Президент Украины Владимир Зеленский представил позицию по дальнобойному оружию.

Украина передала союзникам детальный, аргументированный и реалистичный план использования дальнобойных ракет по военным целям на территории рф.

"Необходимо решение о снятии ограничений в целом, а не просто определение лимитов на дальность применения. Ведь если россия будет знать эти лимиты и успеет подготовиться, то решение будет лишено смысла. Для обороны Украине нужно не только разрешение, но и самое дальнобойное оружие и ракеты", – заявили в Центре.

Центр также отметил, что ожидает, что решения партнеров действительно укрепят оборону Украины, а не просто "создадут видимость поддержки во избежание дипломатического давления".

Напомним, что решение об ослаблении ограничений на удары дальнобойным оружием по российским целям, вероятно, не будет принято до того, как состоится встреча мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в США в конце месяца.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский президент Джо Байден «не исключает», что Украина может получить разрешение на удары по территории рф дальнобойным оружием. Кроме того, 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с президентом США Джо Байден разрешение Украины на дальнобойные удары по территории россии.

Также США хотят получить от Зеленского детальный план ударов по рф.

Президент США Байден может позволить Украине удары вглубь рф, но не американским оружием.

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