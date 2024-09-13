Apple начнет блокировать замененные детали iPhone, если не ввести пароль от смартфона-донора

iPhone, если в нем установлены «донорские» детали, потребует пароль от Apple ID, с которого их сняли.

Источник фото: 9to5mac.com

Программное обновление для iPhone iOS 18 будет содержать распознавание замены, которое будет определять «донорские запчасти». Если в смартфоне окажутся детали от другого айфона, например после ремонта экрана или замены батареи, система автоматически запросит Apple ID от айфона-донора. Об этом пишут в издании 9ТО5Мас.

Как отмечает специалисты, новая функция связывает вашу учетную запись Apple не только с вашим iPhone, но и с такими компонентами, как аккумулятор, камеры и дисплей, на основе их индивидуальных серийных номеров.

Цель Apple – положить конец рынку продажи деталей от украденных iPhone, поскольку большинство похищенных телефонов продаются на сером рынке на запчасти, которые все еще достаточно ценны. Теперь, когда iPhone обнаружит поменяную деталь, он запросит пароль аккаунта Apple владельца оригинального устройства.

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